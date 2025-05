Ένα σοκαριστικό περιστατικό ρατσιστικής βίας σε βάρος Κινέζικου ζευγαριού στην Αυστραλία έχει γίνει viral στα κινεζικά social media, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, το βίντεο που κυκλοφόρησε πρώτα στο TikTok και αργότερα στο Reddit, δείχνει μια ομάδα περίπου 20 εφήβων να επιτίθενται άγρια σε πάρκο του Σίδνεϊ, σε μια γυναίκα και τον σύντροφό της.

Why wild footage of a couple being bashed by a group of teens in alleged racist attack is going viral in China https://t.co/1vCEEDWcIY