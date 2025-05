Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που καθιστά παράνομη την ανάρτηση του λεγόμενου «revenge porn» και του deepfake περιεχομένου.

Ο νόμος Take It Down Act ποινικοποιεί την ανάρτηση «προσωπικών εικόνων» – πραγματικών ή παραγόμενων από τεχνητή νοημοσύνη – στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση ενός ατόμου και απαιτεί από τις εταιρείες τεχνολογίας να αφαιρούν το περιεχόμενο εντός 48 ωρών.



Ενώ το νομοσχέδιο έχει λάβει ισχυρή διακομματική υποστήριξη, ορισμένες ομάδες ψηφιακών δικαιωμάτων λένε ότι είναι πολύ ευρύ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λογοκρισία.



Το νομοσχέδιο είναι το έκτο νομοθέτημα που έχει υπογράψει ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, με τον πρόεδρο να προτιμά συχνά να θέτει σε ισχύ την ατζέντα του μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων.



Ο πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο το απόγευμα της Δευτέρας σε μια τελετή στον Ροδόκηπο του Λευκού Οίκου, αφού εγκρίθηκε και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

