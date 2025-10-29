Την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR σχετικά με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα θα συζητήσει η IFAB, όπως ενημέρωσε επίσημα μετά από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Η συζήτηση σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη χρήση του VAR για αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα άνοιξε με αφορμή την αποβολή του του Έσε στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ελβετός διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ, «ανακάλυψε» χτύπημα του Έσε στον Μαρκ Κασαδό, τιμωρώντας με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Αργεντινό μέσο του Ολυμπιακού. Ένα «έγκλημα» που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και οδηγεί στην αλλαγή του κανονισμού για την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Έτσι στην ετήσια συνάντηση εργασίας του διεθνή ποδοσφαιρικού συμβουλίου (IFAB) θα συζητηθεί η αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026, στην ετήσια συνάντηση εργασίας στο Λονδίνο. Η ενημέρωση του IFAB:

«Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».