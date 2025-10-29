Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Στο μεταξύ η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας και νοσοκομεία του θύλακα έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα.

«Έπειτα από μια σειρά πληγμάτων στη διάρκεια των οποίων επλήγησαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι και τρομοκράτες», ο στρατός «επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας μετά την παραβίασή της από τη Χαμάς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο των αυτών των πληγμάτων» στοχοθέτησε 30 ένοπλους επικεφαλής κινημάτων που δρούσαν στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τόνισε ότι θα απαντήσει σθεναρά «σε οποιαδήποτε παραβίαση» της εκεχειρίας.

Σήμερα το πρωί σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονταν πάνω από πολλές περιοχές της Γάζας.

«Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει, σημειώνονταν εκρήξεις όλη τη νύκτα», δήλωσε η 31χρονη Χαντίζα αλ Χούσνι που ζει σε σκηνή στον καταυλισμό προσφύγων αλ Σάτι.

«Μόλις είχαμε αρχίσει να αναπνέουμε και πάλι, να προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε τις ζωές μας όταν ξεκίνησαν και πάλι οι βομβαρδισμοί, φέρνοντας πίσω τον πόλεμο, τις εκρήξεις και τον θάνατο», κατήγγειλε.

Χθες Τρίτη το βράδυ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επεσήμανε ότι η Χαμάς επιτέθηκε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και «θα το πληρώσει ακριβά».

Εικόνες που μετέδωσε το AFP δείχνουν τραυματίες να διακομίζονται στο νοσοκομείο αλ Άντουα στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι «σε λιγότερες από 12 ώρες τουλάχιστον 101 νεκροί μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους 35 παιδιά, πολλές γυναίκες και ηλικιωμένοι μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα», ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 τραυματίες.

Πηγές από πέντε νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα που δέχθηκαν θύματα επιβεβαίωσαν τον αριθμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πλήγματα δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία.

«Όπως κατάλαβα, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος. «Οπότε οι Ισραηλινοί απάντησαν και έπρεπε να απαντήσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να απαντούν», σχολίασε.

«Αν (οι μαχητές της Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι και, αν δεν είναι καλοί, θα τους τελειώσουμε, οι ζωές τους θα τελειώσουν», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν χθες στις 15:45 στην περιοχή της Ράφα, όπου ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποιεί επιχειρήσεις για την εξάρθρωση υποδομών και τούνελ της Χαμάς τα οποία βρίσκονται ανατολικά της «κίτρινης γραμμής».

Η γραμμή αυτή ορίζει την περιοχή πέρα από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η πηγή αυτή έκανε λόγο για «εχθρικά» πυρά εναντίον κτιρίου και ενός οχήματος «που προκάλεσαν τον θάνατο ενός στρατιώτη» καθώς και για την εκτόξευση «πολλών» αντιαρματικών ρουκετών εναντίον τεθωρακισμένου.

Στις 19 Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει και πάλι πλήγματα εναντίον της Γάζας έπειτα από επίθεση εναντίον μελών του, όπως κατήγγειλε.

Η Χαμάς διέψευσε ότι επιτέθηκε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και επανέλαβε «την προσήλωσή της στη συμφωνία εκεχειρίας».