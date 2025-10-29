Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Πρόκειται για το τελευταίο τεστ μιας εύθραυστης συμφωνίας ειρήνευσης.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εντόπισε δύο σορούς ομήρων στη Γάζα

Israel struck multiple sites across Gaza City with one missile hitting near the al-Shifa Hospital. Al Jazeera’s Hani Mahmoud said the strike caused panic among patients and staff.



Gaza civil defence officials say two people have been killed. pic.twitter.com/VA6dcuCGi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2025

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατάφερε να «ανακτήσει» τις σορούς δύο ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε σκοπεύει να τις παραδώσει στο Ισραήλ.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο ομήρων, ωστόσο, σύμφωνα με τους δημοσιογραφικούς κανόνες που ακολουθούνται στο Ισραήλ, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας απέφυγαν να τα δημοσιεύσουν μέχρι να ενημερωθούν επίσημα οι οικογένειες των θυμάτων.

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει ανοιχτά» τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι η Άγκυρα ανησυχεί για τις αναφορές περί θανάτων αμάχων και καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και να στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη, μόνιμη και συνολική ειρήνη στην περιοχή», τονίζεται στην ανακοίνωση.