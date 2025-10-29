«Η δημοκρατία μπορεί να πεθαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν ο “ασθενής” θα λάβει έγκαιρα επείγουσα θεραπεία θα καθορίσει εάν η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη». Το παραπάνω αναφέρει σε άρθρο-κόλαφο ο βρετανικός Guardian, τονίζοντας πως πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, είχε προειδοποιήσει για την «Ορμπανοποίηση», αναφορά στον αυταρχικό ηγέτη της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. «Εκεί, η δημοκρατία δεν εξαλείφθηκε με εκτελεστικά αποσπάσματα ή μαζικές φυλακίσεις αντιφρονούντων, αλλά με αργή φθορά. Το εκλογικό σύστημα αλλοιώθηκε, η κοινωνία των πολιτών στοχοποιήθηκε και φιλο-Όρμπαν μεγιστάνες απορρόφησαν αθόρυβα τα μέσα ενημέρωσης», τονίζει χαρακτηριστικά και συνεχίζει:

«Εννέα μήνες μετά, η Ορμπανοποίηση βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, και ο γιος του, κινηματογραφιστής Ντέιβιντ Έλισον, έχουν μετατραπεί σε ωμά εργαλεία αυτής της διαδικασίας. Ο Τραμπ υπερηφανεύεται λέγοντας πως είναι “φίλοι μου – μεγάλοι υποστηρικτές μου“. Ο Λάρι Έλισον, δεύτερος μετά τον Έλον Μασκ πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει διοχετεύσει δεκάδες εκατομμύρια στα ταμεία των Ρεπουμπλικανών. Λίγο μετά τις εκλογές του 2020, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη όπου συζητήθηκε η αμφισβήτηση της νομιμότητας της ψήφου. Ο γιος του, Ντέιβιντ, έχει στο παρελθόν στηρίξει Δημοκρατικούς, αλλά κάποτε το ίδιο είχαν κάνει και ο Τραμπ, η κόρη του Ιβάνκα και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ».

«Τον Αύγουστο, η εταιρεία Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον εξαγόρασε την Paramount Global με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του πατέρα του, αφήνοντάς τον, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της νέας οντότητας. Πέρα από ένα τεράστιο κομμάτι του Χόλιγουντ, η εξαγορά αυτή έφερε υπό τον έλεγχό του και το CBS News, ένα από τα μεγάλα τρία δίκτυα των ΗΠΑ. Κατά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του CBS, λόγω υποτιθέμενης πολιτικής μεροληψίας και είχε μηνύσει το δίκτυο για “κολακευτικό μοντάζ” της συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes. Τώρα, η διάθεσή του έχει βελτιωθεί. Ο Έλισον, όπως δήλωσε ο Τραμπ, “θα κάνει το σωστό” με το δίκτυο, όταν άλλαξε ιδιοκτησία. Η αισιοδοξία του επιβεβαιώθηκε γρήγορα: ένας διορισμένος από τον Τραμπ ορίστηκε ως επιθεωρητής του CBS για να παρακολουθεί τη “μεροληψία”, ενώ η Μπάρι Γουάις, πρώην Δημοκρατική που έχει εξελιχθεί σε επικριτή του “woke” κινήματος, τοποθετήθηκε ως αρχισυντάκτρια», γράφει ο Guardian.

Η ενδεχόμενη εξαγορά της Warner

Τώρα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαρρέουν ότι στηρίζουν επίσης την εξαγορά της Warner Bros Discovery –μητρικής εταιρείας του HBO και του CNN– από την Paramount Skydance. «Το ποιος θα κατέχει τη Warner Bros Discovery (WBD) είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ στη συντηρητική εφημερίδα New York Post. Η φιλοτραμπική εφημερίδα ανέφερε ότι οι ανταγωνιστικοί διεκδικητές θα αντιμετωπίσουν «ρυθμιστικά εμπόδια», με τον διευθύνοντα σύμβουλο της WBD να αναγκάζεται να λάβει υπόψη την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να καταπολεμήσει τη «διάχυτη αριστερή μεροληψία» στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Ο Λάρι Έλισον, εντωμεταξύ, ηγείται ομάδας επενδυτών που πρόκειται να αναλάβει τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, με άλλους εταίρους να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ρούπερτ Μέρντοχ και την κρατική επενδυτική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Αν και μεγάλο μέρος της κριτικής του ίδιου του Τραμπ στο TikTok επικεντρωνόταν στην Κίνα, βασικά στελέχη του κινήματος Maga, όπως ο Τζος Χόουλι και ο Μάρκο Ρούμπιο, έχουν ζητήσει την απαγόρευση της εφαρμογής λόγω «αντι-ισραηλινής» μεροληψίας και για τη μετατόπιση των συμπαθειών των νεότερων Αμερικανών προς τους Παλαιστίνιους. Ο Έλισον είναι φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ και έχει δωρίσει εκατομμύρια στις ένοπλες δυνάμεις του μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Friends of the Israel Defense Forces. Η παρουσία του στο τιμόνι του TikTok θα τους ικανοποιήσει ιδιαίτερα.

Το 2015, η Σάφρα Κάτζ, Ισραηλινοαμερικανίδα πρόεδρος και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle, φέρεται να είχε γράψει σε email προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, ότι: «Πιστεύουμε πως πρέπει να ενσωματώσουμε την αγάπη και τον σεβασμό για το Ισραήλ στον αμερικανικό πολιτισμό». Η Oracle θα έχει την εποπτεία του αλγορίθμου του TikTok.

Ρούπερτ Μέρντοχ και Λάρι Έλισον στο Οβάλ Γραφείο

Απειλές και διώξεις στις αντίθετες φωνές

Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις εξαγορές των Έλισον. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τον ιδιοκτήτη της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ότι θα «περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή», αν τον αμφισβητούσε. Ο Ζούκερμπεργκ δεν έχει πια λόγο ανησυχίας, καθώς φρόντισε να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης. Κατάργησε τον έλεγχο γεγονότων από τρίτους στις ΗΠΑ, ήρε περιορισμούς σε θέματα όπως η μετανάστευση και το φύλο, και διόρισε υποστηρικτές του Τραμπ ως επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην Washington Post του Τζεφ Μπέζος, η αρθρογράφος Κάρεν Ατιά δήλωσε πως απολύθηκε επειδή «μίλησε ενάντια στην πολιτική βία, τα φυλετικά δύο μέτρα και σταθμά και την αδιαφορία της Αμερικής απέναντι στα όπλα» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο φιλελεύθερος κωμικός Τζίμι Κίμελ είδε την εκπομπή του στο ABC να αναστέλλεται, έπειτα από απαίτηση του φιλοτραμπικού προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Ο Οργανισμός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, τον οποίο ο Τραμπ θεωρούσε εχθρικό, έχει πλέον στερηθεί χρηματοδότησης και έχει κλείσει. Η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του ποια μέσα έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αποβάλλοντας το Associated Press. Αμερικανικά ΜΜΕ έχασαν τις διαπιστεύσεις τους στο Πεντάγωνο, επειδή αρνήθηκαν να αναπαράγουν αποκλειστικά εγκεκριμένες πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας. Οι αγωγές του Τραμπ κατά οργανισμών ΜΜΕ έχουν επιπλέον εκφοβίσει τους δημοσιογράφους.

Και αυτό ξεπερνά τον έλεγχο των ΜΜΕ. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε Δημοκρατικά προπύργια και έχει συγκεντρώσει την εξουσία επί των εκλογών. Οι Ρεπουμπλικανοί ξεκίνησαν νέες εκστρατείες αλλοίωσης εκλογικών περιφερειών, ενώ απαιτούν την αποστέρηση της υπηκοότητας και την απέλαση του σοσιαλιστή υποψηφίου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα στερήσει τη χρηματοδότηση της πόλης αν εκλεγεί. Στην Ουγγαρία, επίσης, ο Όρμπαν είχε μειώσει τη χρηματοδότηση σε δήμους της αντιπολίτευσης. Οι αντίπαλοι απειλούνται με συλλήψεις: ο πολεμοκάπηλος Τζον Μπόλτον μπορεί να είναι πολιτικά απεχθής, αλλά οι κατηγορίες εναντίον του είναι προάγγελος χειρότερων πραγμάτων. Ο πρώην στενός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ισχυρίζεται ότι υπάρχει σχέδιο παράκαμψης του συντάγματος, ώστε ο πρόεδρος να μπορέσει να διεκδικήσει και τρίτη θητεία. Και τα παραδείγματα δεν τελειώνουν εδώ.

Η αμερικανική δημοκρατία υπήρξε ανέκαθεν βαθιά ελαττωματική. Είναι τόσο στημένη υπέρ των πλούσιων ελίτ, ώστε μια λεπτομερής ακαδημαϊκή μελέτη ήδη από το 2014 είχε διαπιστώσει ότι το πολιτικό σύστημα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των οικονομικών ισχυρών. Ωστόσο, επειδή, σε αντίθεση με την Ουγγαρία, οι ΗΠΑ δεν έχουν ιστορία δικτατορίας και διαθέτουν ένα φαινομενικό σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, πολλοί πίστευαν πως δεν θα μπορούσαν ποτέ να υποκύψουν στην τυραννία. Αυτή η εφησυχασμένη πεποίθηση συγκρούεται τώρα με μια σκληρή πραγματικότητα. Μέσα σε μόλις εννέα μήνες, οι ΗΠΑ έχουν παρασυρθεί προς μια αυταρχική άβυσσο. Μια προειδοποίηση: ο Τραμπ έχει ακόμη 39 μήνες στην εξουσία».