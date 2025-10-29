Δεν είναι από τα γνωστά χωριά, αλλά σίγουρα αξίζει να το γνωρίσετε από κοντά, αν ο δρόμος σας, σας βγάλει στην Κόνιτσα. Ο λόγος για το Γαναδιό (ή και Γανναδιό, σύμφωνα με την παλαιά γραφή), ένα παραδοσιακό χωριό που έχει μείνει μακριά από τον μαζικό τουρισμό, καθώς δεν διαθέτει τουριστικές υποδομές.

Είναι, όμως, ένα ήσυχο μέρος στο οποίο θα νιώσετε μια γαλήνη στην «αγκαλιά» της ηπειρώτικης φύσης. Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 886 μέτρων στις παρυφές του Σμόλικα, το Γαναδιό έχει αναγνωριστεί από το 1979 ως ένας από τους παραδοσιακούς οικισμούς των Ιωαννίνων – με την αρχιτεκτονική του, ειδικά, να θεωρείται σπάνια.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το χωριό ιδρύθηκε γύρω στα 1800, όταν μια επιδημία ευλογιάς ανάγκασε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στους πρόποδες του όρους Γύφτισσα να μετοικήσουν εκεί. Το Γαναδιό συμπεριλαμβάνεται και στα περίφημα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, γιατί οι παλαιότεροι κάτοικοί του ήταν ονομαστοί τεχνίτες της πέτρας.

Η πλατεία του, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, και τα δρομάκια στους μαχαλάδες του χωριού, θα σας εντυπωσιάσουν. Θα δείτε επίσης το Σχολαρχείο στην είσοδο του χωριού, το Παρθεναγωγείο, καθώς και την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με τους 9 τρούλους που χτίστηκε το 1870.

