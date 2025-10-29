Ένας άνδρας από την Ιντιάνα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η αιτία των αφόρητων πόνων του δεν ήταν κάποια κρίση πανικού ή χρήση ναρκωτικών, αλλά ένα έντομο που είχε φωλιάσει μέσα στο αυτί του.

Ο 31χρονος Μπρένταν Ντόιλ, πατέρας ενός παιδιού, είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ την περασμένη εβδομάδα, όταν ξύπνησε τρομαγμένος ακούγοντας δυνατούς, οξείς ήχους στο δεξί του αυτί. Πανικόβλητος, άρχισε να ουρλιάζει: «Κάτι υπάρχει μέσα στο αυτί μου!», με αποτέλεσμα η σύζυγός του, Σιέρα, 32 ετών, να τρέξει κοντά του.

Το ζευγάρι έσπευσε στο νοσοκομείο, όπου οι φωνές του Ντόιλ οδήγησαν γιατρούς και νοσηλευτές να πιστέψουν πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. «Νόμιζαν ότι έχω τρελαθεί και με ρωτούσαν αν έχω πάρει ναρκωτικά. Πίστευαν ότι έχω ψυχωτικό επεισόδιο», είπε ο ίδιος.

Μόνο όταν οι νοσηλεύτριες κοίταξαν μέσα στο αυτί του εργάτη εργοστασίου, παρατήρησαν ένα μαύρο σκαθάρι μήκους περίπου πέντε εκατοστών, φωλιασμένο μέσα. Η βασανιστική ώρα που το έντομο «τσιμπούσε» το εσωτερικό του αυτιού του έκανε τον Ντόιλ να «χάσει τον έλεγχο», μέχρι που οι νοσηλεύτριες κατάφεραν να το σκοτώσουν και να το αφαιρέσουν με αλοιφή και βαμβάκι.

Doctors thought I was on drugs… but they were left horrified when they looked inside my ear. https://t.co/lAVQdXRR2r — willwinforever (@willwinforever) October 28, 2025

«Ήταν φρικτό»

«Ήταν φρικτό», δήλωσε ο Ντόιλ. «Κάθε ήχος που έκανε ήταν πολλαπλάσιος εξαιτίας της εγγύτητάς του με το αυτί, και είχε δαγκάνες, οπότε με τσιμπούσε ξανά και ξανά».

Το ζευγάρι είχε αγοράσει τον καναπέ μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα και υποψιάζεται ότι το σκαθάρι είχε κρυφτεί μέσα του όσο βρισκόταν στην αποθήκη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τα έντομα, όπως τα σκαθάρια, συχνά έλκονται από το φως, τη ζέστη ή την υγρασία, γεγονός που μπορεί να τα οδηγήσει να εισχωρήσουν σε ανθρώπινα αυτιά. Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα με τις κατσαρίδες, οι οποίες προσελκύονται από τα λιπαρά οξέα που εκλύει το κερί του αυτιού. Τα έντομα αυτά είναι πιο δραστήρια τη νύχτα, την ώρα που οι άνθρωποι κοιμούνται, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να εισχωρήσουν στο αυτί.

Ο ύπνος κοντά σε παράθυρο ή η διαμονή σε περιοχές με υψηλό πληθυσμό εντόμων, όπως η Φλόριντα, το Τέξας ή η Λουιζιάνα, ενισχύουν την πιθανότητα τέτοιων περιστατικών. Συχνά, τα έντομα φωλιάζουν τόσο βαθιά μέσα στο αυτί, που αδυνατούν να βγουν μόνα τους, με αποτέλεσμα να προκαλούν τσιμπήματα και γρατζουνιές.

Τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση εντόμου στο αυτί

Όσοι έχουν έντομο στο αυτί τους μπορεί να εμφανίσουν πρήξιμο, δυσάρεστη οσμή, εκκρίσεις, μείωση ακοής ή πυρετό. Για την απομάκρυνσή του, η Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ συστήνει να γέρνει κανείς το κεφάλι στο πλάι και να το κουνάει απαλά. Μικρή ποσότητα φυτικού λαδιού μπορεί να πνίξει το έντομο εάν είναι ζωντανό, ενώ, εάν είναι νεκρό, συνιστάται ξέπλυμα με χλιαρό νερό. Πρέπει να αποφεύγονται τσιμπιδάκια ή μπατονέτες, καθώς μπορεί να σπρώξουν το έντομο βαθύτερα.

Αν δεν αφαιρεθεί, το έντομο μπορεί να προκαλέσει διάτρηση του τυμπάνου, πόνο, ζάλη ή βουητό στα αυτιά (εμβοές).

Αφού οι νοσηλεύτριες αφαίρεσαν το σκαθάρι από το αυτί του Ντόιλ, τον ρώτησαν αν ήθελε να το κρατήσει, κάτι που αρνήθηκε αμέσως. Έκτοτε ψεκάζει τακτικά το σπίτι του με εντομοαπωθητικά, ενώ φροντίζει να διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα υγρασίας και να καθαρίζει συχνά, ώστε να αποτρέψει επανάληψη του περιστατικού.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων που είδαν την ανάρτησή του στο Facebook εξέφρασαν τον τρόμο τους. «Θα είχα λιποθυμήσει από τον φόβο!», σχολίασε ένας. Άλλος έγραψε: «Αυτό είναι υλικό για εφιάλτες». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Ωραία, τώρα θα φοράω μόνιμα ωτοασπίδες».