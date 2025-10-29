Ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η υλοποίηση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών, σχεδιασμένων με βάση τη μεσογειακή διατροφή, γευμάτων ημερησίως σε μαθητές δημοτικών σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 δήμους πανελλαδικά.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Από σήμερα, 231.062 μαθήτριες και μαθητές δημοτικών σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, μέσω του θεσμού αυτού, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά μας, περιοχές απομακρυσμένες και μειονεκτικές. Δέσμευση μας είναι, κάθε χρόνο, να εντάσσουμε περισσότερους Δήμους και να προσφέρουμε ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι μία καθημερινή μέριμνα της Κυβέρνησης και μια, ακόμα, αφετηρία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Δεν προσφέρουμε απλά και μόνο γεύματα. Προσφέρουμε αληθινή τροφή για την καλλιέργεια αξιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού».

Σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.