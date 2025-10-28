Ώρες αγωνίας στην εντατική για την 70χρονη από τη Γλυφάδα. Η γυναίκα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο στη μέση του δρόμου, ενώ τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς.

Ο 38χρονος δράστης χτύπησε την 70χρονη πισώπλατα στο κεφάλι με μία πέτρα στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας στις 24 Οκτωβρίου και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, εγκαταλείποντας τη γυναίκα αιμόφυρτη. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε πάει για θαλάσσιο μπάνιο.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», λέει η κόρη της στο MEGA την Τρίτη (28.10.2025).

Αναίτια, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ο 38χρονος δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε με μία πέτρα στην 70χρονη χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στη Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.

Το ψυχιατρικό παρελθόν του δράστη

Ο 38χρονος, ο οποίος όπως αποδείχτηκε, έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό.

«Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας», λέει επίσης η κόρη της 70χρονης.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ο 38χρονος με τόσο σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας είχε καταφέρει να αποδράσει από ψυχιατρικά ιδρύματα και να κυκλοφορεί ελεύθερος.