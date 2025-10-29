Την αποκαλούν και το «κρυφό διαμάντι» της Γαλλίας και αν ρίξουμε μια ματιά στις εικόνες, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Ο λόγος είναι για το Ανεσί, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ελβετία και συγκεκριμένα με τη Γενεύη (απέχει περίπου 30 χλμ.), σε ένα τοπίο που αποτελεί κομμάτι των Άλπεων.

Η ιστορία της πόλης ξεκινάει από τον 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Κάποιοι αποκαλούν το Ανεσί και «γαλλική Βενετία» και αυτό διότι οι περιοχές συνδέονται μεταξύ τους με εντυπωσιακά κανάλια, ενώ οι γραφικές κατοικίες κατά μήκος της λίμνης της προσδίδουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Μάλιστα, σε ένα από τα κανάλια, βρίσκεται η «Γέφυρα της Αγάπης», όπου σύμφωνα με τον θρύλο, ήταν σημείο συνάντησης για τους ερωτευμένους και όταν δύο άνθρωποι φιλιούνται στη γέφυρα, θα είναι για πάντα μαζί.

Η λίμνη είναι η πιο καθαρή στη Γαλλία και ένας παράδεισος για τους λάτρεις της ποδηλασίας και των καταδύσεων, καθώς συνδυάζει την άγρια ομορφιά που αποζητούν οι λάτρεις των σπορ, ενώ προσφέρεται και για ήρεμους περιπάτους μέσα στο δάσος. Το ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης είναι χτισμένο μέσα στο νερό και αποτελεί το σήμα-κατατεθέν του Ανεσί. Επίσης, από το 1960, διεξάγεται κάθε Ιούνιο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων που φέρει το όνομά του και είναι ένα από τα τέσσερα σημαντικότερα στον κόσμο.

