Στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που περιλαμβάνει 112 άρθρα και στοχεύει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου.

Ρυθμίσεις για τα νοσοκομεία και τους γιατρούς

Μεταξύ των προβλέψεων, ρυθμίζεται η αξιολόγηση των ετήσιων σχεδίων δράσης των νοσοκομείων από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών πριν αυτά αποσταλούν προς έγκριση στον αρμόδιο υπουργό. Παράλληλα, επεκτείνεται η αναγνώριση τίτλων ιατρικής εξειδίκευσης, καθώς προστίθενται ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία στις χώρες των οποίων οι τίτλοι αναγνωρίζονται με εξαιρετική διαδικασία.

Οι ιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας αποκτούν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου εκτός ωραρίου και εφημεριών, ενώ αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στο επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων υγείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα παραχώρησης εγκαταστάσεων στρατιωτικών νοσοκομείων στο Δημόσιο σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, για διάστημα έως έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Κω, ενώ οργανικές μονάδες του «Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας» μετατρέπονται σε αυτοτελείς φορείς με τις επωνυμίες «Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας» και «Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών».

Αλλαγές στη φαρμακευτική δαπάνη και τον ΕΟΠΥΥ

Το νομοσχέδιο αναμορφώνει τον μηχανισμό υπολογισμού και αυτόματης επιστροφής (rebate και clawback), ενώ προβλέπει ότι τα όρια φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας για την περίοδο 2023-2030 θα αναπροσαρμόζονται με βάση την ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ. Επίσης, εισάγεται ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού με παρόχους υγείας.

Επεκτείνεται η άυλη συνταγογράφηση και στα παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις του ΕΟΠΥΥ, χωρίς ανάγκη εκτύπωσης, με ταυτοποίηση του δικαιούχου μέσω μοναδικού κωδικού (OTP). Παράλληλα, προβλέπεται συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση και αποζημίωση εξετάσεων βιοδεικτών.

Ρυθμίσεις για το προσωπικό

Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της παραμονής γιατρών του ΕΣΥ για ένα έτος, αποκλειστικά για κλινικό ή εργαστηριακό έργο. Θεσπίζονται νέες διαδικασίες πρόσληψης και κάλυψης θέσεων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και δυνατότητα απόσπασης γιατρών και βιολόγων σε ειδικές μονάδες, όπως το Εργαστήριο Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας του Ωνασείου.

Παράλληλα, τίθεται απαγόρευση μετακινήσεων προσωπικού του ΕΟΠΥΥ έως το τέλος του 2026, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Κατ’ οίκον φροντίδα και ημερήσια νοσηλεία

Επανακαθορίζονται οι φορείς που μπορούν να παρέχουν κατ’ οίκον νοσηλεία, με υποχρεωτική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου επαγγελματία υγείας. Το πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας επαναπροσδιορίζεται, ώστε να μπορούν να διενεργούν περισσότερα είδη αναισθησίας (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης), προς διεύρυνση των χειρουργικών πράξεων μιας ημέρας.

Ρυθμίσεις προβλέπονται και για συστέγαση ιδιωτικών παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας με άλλες δομές, υπό όρους ασφαλείας και άδειας λειτουργίας.

Λοιπές διατάξεις

Καταργείται η προθεσμία της 1ης Ιουνίου 2025 για την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, ώστε η διαδικασία να συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό. Παρατείνονται επίσης οι ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19.

Τέλος, μεταβάλλεται το πλαίσιο ευθύνης των μελών διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», με πρόβλεψη ακαταδίωκτου, εκτός περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας.