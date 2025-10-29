Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές του 2025. Η απαλλαγή ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ του 2025 (έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή), καθώς και για τα δύο επόμενα έτη (2026 και 2027).

Με τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας [ 62339/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/01.10.2025 (Β’ 5347), 62408/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5390) και 62434/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/ Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5391)], οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης απαλλαγής για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2025 μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

συμπληρωμένο το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ»

τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη δεν χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης, καθώς η απαλλαγή θα χορηγηθεί αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση κάθε έτους, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατά περίπτωση, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για κτίρια με το οικόπεδο που τους αναλογεί:

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία:

χαρακτηρίζουν το κτήριο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση

εκδίδονται έως και ένα (1) έτος μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής

Β. Για αγροτεμάχια (και τα κτίσματα επ’ αυτών):

Βεβαίωση καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται έως και έξι (6) μήνες μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής.

Και στις δύο περιπτώσεις (Α, Β), η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα που είχαν την κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο κατά τον χρόνο της καταστροφής.

Οριοθέτηση πυρόπληκτων περιοχών

Συγκεκριμένα, η απαλλαγή χορηγείται σε ακίνητα που βρίσκονται:

α) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στα διοικητικά όρια :

της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου,

της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας,

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας, της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φωκαίας του Δήμου Σαρωνικού,

της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας, της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων-Λούτσας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος,

της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρωνιαδίκων, Καρβουνάδων, Λογοθετιανίκων, Μυλοποτάμου και Μυρτιδίων, της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων,

β) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου 2025, στα διοικητικά όρια :

της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνος της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων,

της Δημοτικής Κοινότητας Αφρατίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης και της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζών και Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης,

της Δημοτικής Κοινότητας Καστανέας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ματίου και Μοσιάς της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων,

της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου και Μοναστηρίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας,

της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και της Δημοτικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας,

της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου -Σελίνου,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Βασιλεωνοίκου, Δαφνώνος, και Χαλκείου της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων, της Δημοτικής Κοινότητας Λιθίου της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βροντάδου και Καρυών της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, της Δημοτικής Κοινότητας Χίου της Δημοτικής Ενότητας Χίου και των Δημοτικών Κοινοτήτων Βολισσού, Νέας Ποταμιάς, Πιραμάς, Πισπιλούντος και Φυτών της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου,

γ) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2025, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που επλήγησαν από την πυρκαγιά Ιουλίου 2025, στα διοικητικά όρια:

των Δημοτικών Κοινοτήτων Καμπής, Παντανάσσης και Αμμοτόπου, της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων,

της Δημοτικής Κοινότητας Σκανδάλου, της Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα του Δήμου Σουλίου,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανωγείου, Γοργομύλου και Τσαγκαροπούλου, της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου, της Δημοτικής Κοινότητας Ριζοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και των Δημοτικών Κοινοτήτων Φιλιππιάδος, Αγίου Γεωργίου, Γυμνοτόπου, Δρυοφύτου, Ρωμιάς και Παναγίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος του Δήμου Ζηρού,

της Δημοτικής Κοινότητας Βρυσούλας, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου του Δήμου Πρέβεζας,

της Δημοτικής Κοινότητας Κοιλιωμένου (Αγίου Νικολάου) της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Λιθακιάς και Αγαλά της Δημοτικής Ενότητας Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Βόνιτσας (Βονίτσης) και Παλιαμπέλων της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Κάτω Αχαΐας, Αλισσού και Κάτω Αλισσού της Δημοτικής Ενότητας Δύμης και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αχαϊκού και Χαϊκαλίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,

της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού και Ισώματος, της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχναιίκων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλαιίκων της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, της Δημοτικής Κοινότητας Σαραβαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος, των Δημοτικών Κοινοτήτων 1ου Διαμερίσματος Αρκτικού Τομέα Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος) και 3ου Διαμερίσματος Ανατολικού Τομέα Δήμου Πατρέων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων,

των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηρακλείας και Χελιδονίου της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: