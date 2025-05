Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μεξικό, όταν ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αερόστατα, καθώς μπλέχτηκε σε σχοινιά την ώρα που ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ αερόστατου Enrique Estrada 2025, όπου ο άτυχος άνδρας εθεάθη να κρέμεται αβοήθητος από ένα σχοινί του καλαθιού, ενώ το αερόστατο συνέχιζε την πορεία του προς μεγαλύτερο ύψος.

Two injuries and one fatality on 11 May morning in Enrique Estrada, Zacatecas, Mexico, after a hot air balloon caught fire during the First Balloon Festival.



