Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ξανά ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν.

Ο Πούτιν είχε νωρίτερα προτείνει απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως το Κίεβο είναι πρόθυμο να συζητήσει, αλλά η Μόσχα θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν έκανε τη σχετική πρόταση σε τηλεοπτική του δήλωση από το Κρεμλίνο, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 1:30 π.μ. τοπική ώρα σήμερα, Κυριακή.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, ο Ερντογάν χαιρέτισε τη δήλωση Πούτιν και επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μόνιμη λύση, σύμφωνα με το ανακοινωθέν από το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Turkish President Erdogan holds phone calls with his Russian and French counterparts, Putin and Macron, and says Türkiye is ready to host Russia-Ukraine peace talks in Istanbul. Andrew Hopkins has more from Ankara pic.twitter.com/6osHpySPfA