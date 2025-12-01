Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια την αντίληψη που χαρακτηρίζει το νέο πλαίσιο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το βράδυ της Δευτέρας, εξήγησε ότι η χώρα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη μία και μοναδική στιγμή που μπορεί να χρειαστεί αποφασιστική δράση, διευκρινίζοντας πως, όταν έρθει εκείνη η ώρα, «το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από νικηφόρο».

Ο Στρατηγός παρουσίασε τα βασικά διδάγματα που προκύπτουν από τα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι η ταχύτητα στην πληροφόρηση και η τεχνολογική έκρηξη επαναπροσδιορίζουν πλήρως το πώς διεξάγεται ο πόλεμος. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως είπε, πρωταγωνιστούν τα μη επανδρωμένα συστήματα. «Τα drones και τα αντι‑drone μέσα έχουν αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των συγκρούσεων ο ρόλος τους στην Ουκρανία είναι απολύτως καθοριστικός», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ο ελληνικός στρατός έχει ήδη ενσωματώσει αυτά τα συμπεράσματα στην επιχειρησιακή του φιλοσοφία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον παράγοντα του χρόνου, τονίζοντας ότι πλέον η ταχύτητα είναι αποφασιστικός παράγοντας. «Η πληροφορία μεταδίδεται πλέον μέσα σε δευτερόλεπτα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι επιχειρησιακοί διοικητές καλούνται να αντιδρούν άμεσα», σημείωσε, αναδεικνύοντας πόσο κρίσιμο είναι να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Νέες μορφές πολέμου – πλήγματα σε βάθος

Εξήγησε επίσης ότι η ικανότητα να πραγματοποιούνται επιθέσεις μεγάλης ακρίβειας σε σημαντικό βάθος αλλάζει ριζικά τη φύση των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή, όπως είπε, καθιστά αναγκαίες προληπτικές ενέργειες στρατηγικού επιπέδου ώστε να ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Αναφερόμενος στη γειτονική χώρα, ο Στρατηγός Χούπης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερότητα αλλά δεν εφησυχάζει. «Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ», τόνισε.