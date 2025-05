Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη σχετικά με τους δασμούς, υποστηρίζοντας πως διαπραγματεύτηκαν μια «πλήρη επανεκκίνηση» στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, o Τραμπ αναφέρει: «Μια πολύ καλή συνάντηση σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο) με την Κίνας, στην Ελβετία. Πολλά θέματα συζητήθηκαν, πολλά συμφωνήθηκαν. Διαπραγματεύτηκαν μια πλήρη επανεκκίνηση με φιλικό, αλλά εποικοδομητικό, τρόπο. Θέλουμε να δούμε, για το καλό τόσο της Κίνας όσο και των ΗΠΑ, ένα άνοιγμα της Κίνας σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος!».

Οι συνομιλίες μεταξύ αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε θέματα εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ. Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ηγείται της αντιπροσωπείας του Πεκίνου.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως μοχλό πίεσης στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Επέβαλε πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 145% στις εισαγωγές από την Κίνα, με το Πεκίνο να απαντά με δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Ως αποτέλεσμα, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα στο επίπεδο του 80%.

«Ο πρόεδρος θα ήθελε να διευθετήσει το πρόβλημα με την Κίνα. Όπως έχει πει, θα ήθελε να ηρεμήσει η κατάσταση», σημείωσε ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ μιλώντας στο Fox News.

Η χειρονομία θεωρείται συμβολικού χαρακτήρα, αφού σε αυτό το επίπεδο οι τελωνειακοί δασμοί θα εξακολουθούσαν να είναι αφόρητοι για τις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

#Beijing and #Washington kick off negotiations as Trump signals openness to cutting tariffs

⁰China and the U.S. began high-level trade talks in Geneva led by He Lifeng and Scott Bessent, a day after #DonaldTrump said he was open to reducing tariffs on Chinese goods. pic.twitter.com/PCpJUwLAnZ