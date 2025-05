Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα την κυβέρνηση Τραμπ να αποφυλακίσει μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ταφτς η οποία κρατείται εδώ και έξι εβδομάδες σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα, επειδή έγραψε ένα άρθρο γνώμης, επικριτικό για τη στάση που τήρησε η σχολή της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο περιφερειακός δικαστής Ουίλιαμ Σέσιονς, κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, ενέκρινε το αίτημα για αποφυλάκιση με εγγύηση της Ρουμέισα Οζτούρκ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πλέον προβεβλημένες υποθέσεις φοιτητών, με αφορμή τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απελάσει Παλαιστίνιους ακτιβιστές που φοιτούν σε αμερικανικά πανεπιστήμια.

Λίγο νωρίτερα, ομοσπονδιακό Εφετείο απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για την εκ νέου σύλληψη του Μοχσέν Μαχντάουι, ενός Παλαιστίνιου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Άλλος δικαστής του Βερμόντ είχε διατάξει την αποφυλάκισή του την περασμένη εβδομάδα, αφού είχε συλληφθεί από την υπηρεσία μετανάστευσης.

Η σύλληψη της Οζτούρκ στις 25 Μαρτίου από κουκουλοφόρους αστυνομικούς με πολιτικά, στη μέση του δρόμου σε ένα προάστιο της Βοστόνης, κοντά στο σπίτι της, βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς και τα πλάνα έγιναν βάιραλ.

The horrific moment that Tufts grad student and anti-war activist Rumeysa Ozturk was detained (kidnapped) by Trump’s ICE thugs.



