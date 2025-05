Ο Ρόμπερτ Πρέβορστ είναι ο νέος Πάπας, όπως ανακοινώθηκε από το μπαλκόνι της βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Ο καρδινάλιος Πρέβοστ κατάγεται από το Σικάγο που είναι η μεγαλύτερη Αρχιεπισκοπή στη Βόρεια Αμερική και είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός εκλέγεται στο αξίωμα.

Το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος.

Η επίσημη επιβεβαίωση της εκλογής ήρθε με τη λατινική φράση «Habemus Papam» από τον επικεφαλής των καρδιναλίων.

Δείτε τη στιγμή της ανακοίνωσης:

