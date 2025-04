Ένας οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό σε μικρή πόλη του βόρειου τμήματος των ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία, «τέσσερις άνθρωποι, ηλικίας από 4 έως 18 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους» στο περιστατικό που σημειώθηκε στον παιδικό σταθμό της Τσάταμ, στην πολιτεία του Ιλινόι.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:20 μ.μ., όταν το όχημα παρέσυρε τρία άτομα έξω από το κτίριο, πέρασε μέσα από αυτό και στη συνέχεια χτύπησε ακόμη ένα άτομο πριν διασχίσει την πίσω πλευρά του κτιρίου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας του Τσάθαμ, Σκοτ Τάρτερ.

Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα, χωρίς, ωστόσο, να έχουν δοθεί επιπλέον πληροφορίες για την κατάστασή τους μέχρι στιγμής.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης Τζέι Μπι Πρίτζκερ δήλωσε στο X ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

«Ας αγκαλιάσουμε την κοινότητα απόψε καθώς λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση», είπε.

Το χωριό Τσάταμ, περίπου 12 μίλια νότια του Σπρίνγκφιλντ, έχει πληθυσμό πάνω από 14.000 κατοίκους.

My administration is closely monitoring the crash in Chatham.



As we continue to learn more, please follow the guidance of all local authorities.



Let's wrap our arms around the community tonight as we receive updates on the situation.