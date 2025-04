Όλοι γνωρίζουν ότι τα ταξίδια τις ημέρες γύρω από αργίες είναι χαοτικά, αλλά για έναν επιβάτη της Delta Airlines αποδείχτηκαν… εξαιρετικά κερδοφόρα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ένας άνδρας που πετούσε από το Σικάγο προς το Σιάτλ τη Δευτέρα μετά το Πάσχα, βρέθηκε ξαφνικά πλουσιότερος κατά 3.000 δολάρια, όταν το πλήρωμα του προσέφερε αυτό το ποσό για να κατέβει από το αεροπλάνο.

