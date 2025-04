Ρωσικές επιδρομές με drones σε ουκρανικές πόλεις το βράδυ της Τρίτης προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον είκοσι ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), απροσδιόριστος αριθμός drones έπληξαν πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας σοβαρά, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ.

Right now, Putin’s forces are launching a massive drone attack on Dnipro. The city is on fire. Preliminary reports indicate victims. Rescuers are rushing to the site. pic.twitter.com/BfOiccXLZb

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ντνίπρο, τον Μπόρις Φίλατοφ, επλήγησαν πέντε πολυκατοικίες και τουλάχιστον 200 παράθυρα έγιναν θρύψαλα.

Στην Κραματόρσκ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «μαζικής επίθεσης ρωσικών drones», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλασκίν.

Τρεις άνθρωποι εξάλλου τραυματίστηκαν όταν περίπου 20 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησαν σε πολυκατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία.

Rescue efforts are ongoing at this hour as Russians launch drone attacks on the residential neighborhoods of two cities simultaneously.



Around 20 explosions in Kharkiv and more than a dozen in Dnipro, with many victims in both cities.



Russians only continue to escalate war on… pic.twitter.com/FnjHFblPBb