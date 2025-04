Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο Κινέζων πολιτών που φέρονται να πολεμούσαν στο πλευρό του ρωσικού στρατού. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε ουκρανικό έδαφος, στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε σχετικές δηλώσεις σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, κάνοντας λόγο για άμεση ανάγκη διεθνούς κινητοποίησης και επανεκτίμησης της κατάστασης από τους Δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας.

Σε βίντεο που ανέβασε στο X με την σύλληψη των δυο Κινέζων αναφέρει:

«Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις έχουν συλλάβει δύο Κινέζους πολίτες που πολεμούσαν ως μέρος του ρωσικού στρατού. Αυτό συνέβη σε ουκρανικό έδαφος—στην περιοχή του Ντονέτσκ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν έγγραφα ταυτότητας, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά δεδομένα.

Έχουμε πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι Κινέζοι πολίτες στις μονάδες των κατακτητών από αυτούς τους δύο. Αυτή τη στιγμή επαληθεύουμε όλα τα γεγονότα—η υπηρεσία πληροφοριών, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και οι σχετικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εργάζονται πάνω σε αυτό.

Έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να επικοινωνήσει άμεσα με το Πεκίνο και να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί η Κίνα σε αυτό.

Η εμπλοκή της Κίνας από τη Ρωσία, μαζί με άλλες χώρες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε αυτόν τον πόλεμο στην Ευρώπη είναι ένα σαφές μήνυμα ότι ο Πούτιν σκοπεύει να κάνει τα πάντα εκτός από το να τερματίσει τον πόλεμο.

Αναζητά τρόπους να συνεχίσει να πολεμά. Αυτό σίγουρα απαιτεί μια απάντηση. Μια απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που θέλουν ειρήνη.

Οι συλληφθέντες Κινέζοι πολίτες βρίσκονται τώρα υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται σχετικές ανακριτικές και επιχειρησιακές ενέργειες.»

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



