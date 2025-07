Ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα στην επιστήμη παραμένει: Υπάρχουν εξωγήινοι, και αν ναι, πού κρύβονται;

Ερευνητές ίσως έκαναν ένα τεράστιο βήμα προς την απάντηση του ερωτήματος, καθώς εντόπισαν έναν πλανήτη «σούπερ-Γη» που ενδέχεται να είναι κατοικήσιμος, χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της NASA, όπως αναφέρει η dailymail.

Ο πλανήτης, που ονομάστηκε L 98-59 f, είναι ένας από τους πέντε… κόσμους που περιστρέφονται γύρω από έναν ερυθρό νάνο αστέρα με την ονομασία L 98-59, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 35 ετών φωτός από τη Γη. Ωστόσο, ο L 98-59 f είναι ο μόνος με τις κατάλληλες συνθήκες για να υποστηρίξει ζωή.

«Η ανακάλυψη ενός εύκρατου πλανήτη σε ένα τόσο συμπαγές σύστημα καθιστά αυτό το εύρημα ιδιαίτερα συναρπαστικό», δήλωσε ο Σαρλ Καντιέ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Αναδεικνύει την αξιοσημείωτη ποικιλία των εξωπλανητικών συστημάτων και ενισχύει τη σημασία της μελέτης δυνητικά κατοικήσιμων κόσμων γύρω από αστέρες χαμηλής μάζας.»

Το άστρο L 98-59 ανακαλύφθηκε το 2019 και αρχικά επιβεβαιώθηκε ότι έχει τέσσερις πλανήτες. Ωστόσο, με προσεκτική επανεξέταση δεδομένων από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, η επιστημονική ομάδα εντόπισε έναν πέμπτο πλανήτη. Ο νέος πλανήτης δεν περνάει μπροστά από το άστρο του (δεν «διέρχεται»), αλλά η παρουσία του επιβεβαιώθηκε μέσω μικρών μεταβολών στην κίνηση του αστέρα.

