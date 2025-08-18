Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Ουκρανία που δείχνει Ρώσους στρατιώτες να εφορμούν σε ουκρανικές θέσεις με ένα αμερικανικό άρμα μάχης, στο οποίο έχουν τοποθετήσει σημαίες των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό NEXTA, Ρώσοι προπαγανδιστές υποστήριξαν ότι πρόκειται για την «τέχνη της διαπραγμάτευσης».

Το άρμα είναι αμερικανικό M113 του ουκρανικού στρατού που έπεσε στα χέρια του ρωσικού και το βίντεο κυκλοφόρησε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν και λίγο πριν από εκείνη του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογο του στον Λευκό Οίκο.

Δείτε το βίντεο: