Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Γουόρντ, ευρέως αναγνωρίσιμος από τον ρόλο του στη σειρά «Top Boy», βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης. Ο 26χρονος ηθοποιός αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου στα τέλη Αυγούστου.

Οι καταγγελίες αφορούν αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν τον Ιανουάριο του 2023 και σχετίζονται με μία μόνο γυναίκα. Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις και οι αρχές δείχνουν αποφασισμένες να τη χειριστούν με τη δέουσα σοβαρότητα.

Ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Σκοτ Γουέρ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί μας συνεχίζουν να στηρίζουν τη γυναίκα που αποφάσισε να καταγγείλει την υπόθεση – γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να έχουν σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο σε εκείνους που προβαίνουν σε καταγγελίες».

