Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την απουσία μιας αμερικανικής αντίδρασης στην άρνηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, έπειτα από νέες φονικές ρωσικές επιθέσεις.

Η Μόσχα απέρριψε τον Μάρτιο μια αμερικανική πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ενώ το Κίεβο είχε συμφωνήσει στην πρόταση αυτή.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν σε περιορισμένη παύση των επιθέσεων τους σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά αμφότερες κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση αυτής της συμφωνίας. Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές.

«Η Ουκρανία αποδέχτηκε την αμερικανική πρόταση για μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν αρνήθηκε», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος.

«Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να απαντήσουν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση», είπε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι αναμένει μέτρα από τους Ευρωπαίους και «όλους εκείνους στον κόσμο που θέλουν ειρήνη».

Ο Ζελένσκι, του οποίου οι σχέσεις με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ είναι ταραχώδεις τους τελευταίους μήνες, ζητά από την Ουάσινγκτον να ασκήσει πίεση στη Ρωσία.

Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι «η πίεση που ασκείται από τις ΗΠΑ στη Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία το αποδεικνύουν».

«Ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αναζητά τρόπους για να διατηρήσει τη δυνατότητα να τον αναζωπυρώσει ανά πάσα στιγμή, με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», συμπλήρωσε.

Today’s Russian attack included missiles launched from the waters of the Black Sea. Our partners know exactly which vessels were involved and from which part of the sea the launch occurred. This is one of the reasons why Russia is distorting diplomacy, why it is refusing to agree… pic.twitter.com/7btNab0G4W