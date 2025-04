Τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική «πυραυλική επίθεση» και ακούστηκαν «εκρήξεις», γνωστοποίησε νωρίς το πρωί ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Αντιαεροπορικές άμυνες επιχειρούν. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Κατόπιν, πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν και μετέβησαν σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κιέβου.

Ξέσπασαν πυρκαγιές και τουλάχιστον δυο άνθρωποι «τραυματίστηκαν» στη συνοικία Νταρνίτσκι (νοτιοανατολικά), εξήγησε ο κ. Κλίτσκο.

«Η πυραυλική επίθεση στο Κίεβο συνεχίζεται», τόνισε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας πως στο στόχαστρο βρίσκονται κτίρια που δεν είναι κατοικίες.

Kyiv residents currently sheltering from a massive pre-dawn missile attack.



Ukraine's hands are now tied by a ceasefire that only Ukraine adheres to, Russians are again using the Black Sea to fire missiles onto Ukraine's cities.



The ceasefire has only been a gift to Russia. pic.twitter.com/mC1vYqbgHp