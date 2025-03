Οι πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή στην επαρχία Σαντσεόνγκ, έχουν έκτοτε εξαπλωθεί σε γειτονικές περιοχές και έχουν καλύψει σχεδόν 36.000 εκτάρια. Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι προσπάθειες πυρόσβεσης συνεχίζονται.



Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 30 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται.

Οι δασικές πυρκαγιές, με την οποία δίνουν μάχη χιλιάδες πυροσβέστες με την υποστήριξη μονάδων του στρατού, μετέτρεψαν σε αποκαΐδια «358.100 στρέμματα», με άλλα λόγια έκταση μεγαλύτερη από ό,τι «οι φωτιές του 2000, οι οποίες ήταν οι πιο καταστροφικές» στα χρονικά, διευκρίνισε.

Οι φωτιές είναι σχετικά ασυνήθιστες στη Νότια Κορέα – και τα θύματα αυτής της κλίμακας είναι σίγουρα πρωτοφανή.

Πάνω από δώδεκα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το σαββατοκύριακο, κόβοντας στη μέση δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ περίπου 27.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

«Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα», συνόψισε ο Λι Χαν-κιούνγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο απολογισμό: «26 άνθρωποι είναι νεκροί, 8 σοβαρά τραυματισμένοι και 22 πιο ελαφριά τραυματισμένοι».

