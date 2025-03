Η ισραηλινή αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση και προχώρησε σε συλλήψεις σήμερα, καθώς συνεχίζονται για τρίτη συναπτή ημέρα οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να απομακρύνει από τη θέση του τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών.

Χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κατά του Νετανιάχου, όπου οι επικριτές της απόλυσης του αρχηγού της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με διαδηλωτές που εκφράζουν την οργή τους για την απόφαση να επαναληφθούν οι μάχες στη Γάζα, παραβιάζοντας τη δίμηνη εκεχειρία, την ώρα που 59 ισραηλινοί όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Israeli police disperse protesters near Netanyahu's residence in Jerusalem, opposing the dismissal of Israeli Security Agency (Shin Bet) director Ronen Bar. Democratic Party leader Yair Golan is seen being assaulted by the police during the protest. pic.twitter.com/vRNiw0JXOn — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 20, 2025

«Ανησυχούμε πολύ, πάρα πολύ που η χώρα μας εξελίσσεται σε μια δικτατορία» δήλωσε ο Ρινάτ Χαντασί, ηλικίας 59 ετών, από την Ιερουσαλήμ.

«Εγκαταλείπουν τους ομήρους μας, αδιαφορούν για όλα τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτήν τη χώρα», συμπλήρωσε.

Σήμερα, αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην επίσημη κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, όπου η αστυνομία είπε ότι δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από τις κορδέλες ασφαλείας της αστυνομίας.

Police remove a woman from the protest in Jerusalem.



Crazy looking video pic.twitter.com/jusbNE5eve — 🇬🇧Israel🇮🇱latest From Gaza & Sana'a Yemen (@JerusalemDiary) March 20, 2025

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν αργότερα σήμερα να συγκεντρωθούν έξω από το συγκρότημα όπου στεγάζεται η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ.

Χθες, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και συμμετεχόντων σε μια αντιδιαδήλωση, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαιρέσεις που έχουν βαθύνει από τότε που ο Νετανιάχου επέστρεψε στην εξουσία, επικεφαλής ενός συντηρητικού συνασπισμού, στα τέλη του 2022.

@_Goldwasser_ “Dramatic footage from the protest in Jerusalem: A police officer slams Democrats Chairman Yair Golan to the ground” https://t.co/DovQT2jAH1 — Philip (@rulesbasedworld) March 20, 2025

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυζαν καθημερινά τους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της προσπάθειας της κυβέρνησης να περιορίσει την εξουσία των δικαστικών, μια επίθεση, σύμφωνα με τους επικριτές της, σε βάρος της δημοκρατίας στο Ισραήλ.

Μετά την έναρξη του πολέμου, πραγματοποιούνται τακτικά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από οικογένειες και υποστηρικτές των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ από τη Γάζα, την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Israeli police vi0lently dispersed a protest against Israeli g0vernment in West Jerusalem, as demonstrators demanded an end to the war on Gaza , after Israel resumed its genocidal attacks on the Palestinian enclave on March 18.#غزة_تحت_القصف#Trump #GazaGenocide pic.twitter.com/BiFoJGWK2Q — Rafia Sultan (@RafiaSultan3) March 20, 2025

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο για να επικυρώσει επίσημα την απομάκρυνση του Μπαρ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Νετανιάχου με επίκεντρο την έρευνα για διαφθορά εις βάρος συνεργατών του στο γραφείο του, την οποία ο ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».

Πηγή: ΑΠΕ