Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα και τους εκατοντάδες νεκρούς, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε μήνυμά του, αναφέρει ότι «οι διαπραγματεύσεις για την αποκατάσταση της εκεχειρίας θα συνεχιστούν υπό τους ήχους των πυρών».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημειώνει ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είναι «κρίσιμη προϋπόθεση» προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.

«Η Χαμάς έχει ήδη νιώσει τη δύναμή μας τις τελευταίες 24 ώρες. Και θέλω να σας υποσχεθώ -και σ’ αυτούς- ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Επιστρέψαμε στη μάχη με δύναμη», λέει ο Νετανιάχου και υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει μέχρι να πραγματοποιήσει όλους τους πολεμικούς του στόχους – την καταστροφή της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το να πλήξουμε στρατιωτικά τη Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων μας δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Είναι στόχοι που αλληλοσυμπληρώνονται», πρόσθεσε και τόνισε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί μέχρι η Χαμάς να «μην αποτελεί πλέον απειλή».

«Η καρδιά μου είναι με τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Περνούν έναν απάνθρωπο εφιάλτη κάθε μέρα, κάθε λεπτό», είπε σχετικά με τους ομήρους που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα και δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί ακούραστα για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

