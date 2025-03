Ένορκοι στην Καλιφόρνια αποφάσισαν την Παρασκευή ότι η Starbucks πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν οδηγό διανομών, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα λόγω ενός ακατάλληλα ασφαλισμένου καπακιού σε ζεστά ροφήματα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του abc7 ο Μάικλ Γκαρσία είχε σταματήσει σε drive-through των Starbucks στο Λος Άντζελες για να παραλάβει ροφήματα, όταν, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια το 2020, «υπέστη σοβαρά εγκαύματα, παραμόρφωση και εξουθενωτική νευρική βλάβη στα γεννητικά όργανα» του από ζεστά ροφήματα που χύθηκαν στην αγκαλιά του. Η αγωγή κατηγορούσε τη Starbucks ότι παρέβη την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει την ασφαλή σφράγιση του καπακιού.

Ο δικηγόρος του Γκαρσία, Μάικλ Πάρκερ, εξήγησε ότι ο πελάτης του είχε παραλάβει τρία ροφήματα και ένα από αυτά δεν είχε τοποθετηθεί σωστά μέσα στο δοχείο μεταφοράς. Όταν η υπάλληλος παρέδωσε την παραγγελία στον Γκαρσία, ένα ρόφημα έπεσε από το δοχείο και τον έκαψε, ανέφερε ο δικηγόρος.

Οι ζημιές που υπέστη ο Γκαρσία περιλαμβάνουν σωματικό πόνο, ψυχική οδύνη, απώλεια απόλαυσης της ζωής, ταπείνωση, ενόχληση, θλίψη, παραμόρφωση, σωματική αναπηρία, άγχος και συναισθηματική δυσφορία, σύμφωνα με την καταγραφή της απόφασης από το «Courtroom View Network». Η Starbucks ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

