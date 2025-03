Η φωτιά που ξέσπασε στο ιστορικό κέντρο της Λίμα, πρωτεύουσας του Περού, έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε πολλά κτίρια. Εκατοντάδες πυροσβέστες συμμετέχουν από τη Δευτέρα σε επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς ενώ σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη παιγνιδιών και τροφίμων κι εξαπλώθηκε σε άλλα κτίρια, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N ο Κάρλος Μαλπίκα, αξιωματικός του περουβιανού πυροσβεστικού σώματος.

«Η πυρκαγιά μπορεί να συνεχιστεί ως την Κυριακή», προειδοποίησε.

Massive fire devastates Lima, Peru At least 17 people, including five firefighters, were injured after a fire devastated several buildings in the #Barrios_Altos neighborhood of the Peruvian capital.#Lima #Peru pic.twitter.com/WlGHgLe9af