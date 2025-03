Μια σύγκρουση μεταξύ δύο λεωφορείων που μετέφεραν τουρίστες, σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Βαρκελώνης άφησε πίσω της περίπου 50 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Συνολικά 63 άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες», είπε σε δημοσιογράφους ο Άλμπερτ Μπατλέ, αντιδήμαρχος Βαρκελώνης.

❗️🇪🇸 – A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).



One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk