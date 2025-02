Μετά την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εξέδωσαν κοινό μήνυμα υποστήριξης προς τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο της χώρας υπενθυμίζοντας την ενότητα της Ευρώπης.

«Η αξιοπρέπειά σας τιμά τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού. Να είστε δυνατοί, να είστε γενναίοι, να είστε ατρόμητοι» δηλώνουν στο μήνυμά τους στην πλατφόρμα «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λαιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. «Δεν είσαι ποτέ μόνος, αγαπητέ Πρόεδρε Ζελένσκι» τονίζουν, δίνοντας μήνυμα ενότητας ότι «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί σας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Your dignity honours the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace.