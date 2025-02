Η Ρωσία προετοιμάζεται για την πιθανή επιστροφή δυτικών εταιρειών στην αγορά της, μετά από ενδείξεις βελτίωσης στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, o Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να ετοιμαστεί για την επανένταξη αυτών των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα έναντι των επιστρεφόμενων δυτικών, ως απάντηση στις προηγούμενες κυρώσεις.

