Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τις επικρίσεις του για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, λέγοντας σε συνέδριο στη Φλόριντα ότι ο Ουκρανός ηγέτης έκανε απαίσια δουλειά και θα μπορούσε να είχε έρθει σε συνομιλίες με τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία αν ήθελε.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει σε κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σύντομα.

Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με τον Ζελένσκι χαρακτηρίζοντας τον ως έναν «μετρίως επιτυχημένο κωμικό» και υπονοώντας ότι παραπλάνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον υποστηρίξουν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

📍LIVE: Trump: “A modestly successful comedian, President Zelenskyy, talked the United States into spending $350B to go into a war that couldn't be won… But they're no longer dealing with the same United States they were dealing with a few months ago." pic.twitter.com/YcXOMzlw7S

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπουν σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά δεν μπορούσε να κερδηθεί», είπε ο Τραμπ. «Το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν πραγματικά καλός ήταν να παίζει τον Τζο Μπάιντεν σαν βιολί. Τον έπαιξε σαν βιολί».



Ο Τραμπ επανέλαβε τον χαρακτηρισμό του Ζελένσκι ως «δικτάτορα» και υποστήριξε χωρίς σαφείς αποδείξεις ότι ο Ζελένσκι αρνείται να διεξάγει εκλογές επειδή χάνει την υποστήριξη των πολιτών του.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να διαπραγματευτεί ειρηνευτικές συνομιλίες απευθείας με τη Ρωσία, χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι.

Trump attacks Zelenskyy: "He refuses to have elections. He's low in the real Ukrainian polls … the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle … a dictator without elections, Zelenskyy gotta move fast or he won't have a country left." pic.twitter.com/fZCgrTE4WV