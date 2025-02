Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια ανάρτηση που ξεσήκωσε αντιδράσεις, καθώς δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία φοράει στέμμα και έγραψε: «Ζήτω ο βασιλιάς».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο νωρίτερα έκανε ανάρτηση, πανηγυρίζοντας για την απόφαση της κυβέρνησής του να αναστείλει το σύστημα διοδίων της Νέας Υόρκης.

«Η τιμολόγηση της συμφόρησης πέθανε. Το Μανχάταν και όλη η Νέα Υόρκη σώζονται. Ζήτω ο βασιλιάς», έγραψε στο TruthSocial ο Τραμπ.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

