Γονείς στην Αυστραλία καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την ακραία παραμέληση της 17χρονης κόρης τους, μιας μπαλαρίνας που ζύγιζε μόλις 27 κιλά, ενώ είχαν πλαστογραφήσει το πιστοποιητικό γέννησής της για να φαίνεται μεγαλύτερη σε ηλικία. Παρά τις βαριές κατηγορίες, η ίδια η κοπέλα ζήτησε από τον δικαστή να τους απαλλάξει, δηλώνοντας ότι εξαρτάται πλήρως από αυτούς.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλίας στο Περθ, με την δικαστή Λίντα Μπλακ να επιρρίπτει ευθύνες στους γονείς για τη σωματική και ψυχολογική καθήλωση της κόρης τους. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post o πατέρας καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια φυλάκισης, ενώ η μητέρα σε 5 χρόνια.

Parents who starved, babied teen ballerina until she weighed 60 lbs. get prison – but daughter begs judge to drop charges https://t.co/KGgdxXFxCM pic.twitter.com/fLkzASYueK