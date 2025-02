Δεκάδες χιλιάδες Ιορδανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Μάρκα του Αμάν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον βασιλιά τους που επέστρεψε από τις ΗΠΑ όπου επανέλαβε την αντίθεσή του στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Με την ευκαιρία της συνάντησής τους την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε εκ νέου το σχέδιό του να πάρει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για να την αναπτύξει οικονομικά και να την ανοικοδομήσει, μόλις αδειάσει από τους κατοίκους της. Το σχέδιο αυτό έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Ο Τραμπ πρότεινε τον εκτοπισμό των σχεδόν 2,4 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από την κατεστραμμένη Γάζα έπειτα από 15 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, και τη μεταφορά τους στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο. Οι δύο αυτές χώρες αρνήθηκαν.

Παρά το κρύο και τη βροχή, πλήθος κόσμου – άνδρες γυναίκες και παιδιά – είχε συγκεντρωθεί στον δρόμο από το αεροδρόμιο μέχρι τα Ανάκτορα Ραγκαντάν σε μήκος επτά χιλιομέτρων, εν μέσω μεγάλης αστυνομικής δύναμης, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

The Jordanian people came out in support of His Majesty King Abdullah after his meeting in the United States with President Donald Trump#lovin #lovinamman #amman #jordan pic.twitter.com/nCTm9dXUUt