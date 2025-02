Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη σουηδική πόλη Ορεμπρό, 200 χλμ δυτικά της Στοκχόλμης, μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς.

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε.

At least five people have been shot at Risbergska School in Orebro, in southern Sweden, amid reports of a "shooting with an automatic weapon".



