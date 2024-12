Τα Χριστούγεννα του 1882 έμειναν στην ιστορία για ένα λαμπερό πείραμα που άλλαξε τη γιορτινή ατμόσφαιρα για πάντα! Ο Τόμας Έντισον, ο εφευρέτης που φημιζόταν για την επιμονή και την ευρηματικότητά του, στόλισε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με ηλεκτρικά λαμπάκια. Ήταν ένα πρωτοποριακό γεγονός που έφερε τη μαγεία των ηλεκτρικών φωτών στη γιορτή, αλλά κρυβόταν και ένας βαθύτερος σκοπός πίσω από αυτό.

Το ιστορικό της ιδέας

Μέχρι τότε, οι άνθρωποι στόλιζαν τα δέντρα τους με κεριά, τα οποία αποτελούσαν έναν όμορφο αλλά και επικίνδυνο τρόπο διακόσμησης, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Έντισον, ήδη γνωστός για την εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα, αποφάσισε να αξιοποιήσει την τεχνολογία του για να παρουσιάσει έναν ασφαλέστερο τρόπο να φωτίσει τα Χριστούγεννα.

Το πρώτο ηλεκτρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε στο σπίτι του συνεργάτη του Έντισον, Έντουαρντ Τζόνσον. Στη Νέα Υόρκη, το δέντρο στολίστηκε με 80 κόκκινες, λευκές και μπλε λάμπες, συνδεδεμένες σε καλώδιο και αποτέλεσε θέαμα για την εποχή. Παρότι πολλοί το θεωρούσαν πολυτέλεια (τότε τα λαμπάκια κόστιζαν όσο ένας μηνιαίος μισθός!), η ιδέα γρήγορα κέρδισε έδαφος.

Η «μαγική» πλευρά και η Διαφήμιση

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο στολισμός δεν ήταν μόνο μια γιορτινή χειρονομία. Ο Έντισον χρησιμοποίησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ως μέσο διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων για να προωθήσει την καινοτομία του ηλεκτρικού φωτισμού. Τα λαμπάκια δεν ήταν μόνο σύμβολο γιορτής, αλλά και επίδειξη της νέας εποχής που υποσχόταν ο ηλεκτρισμός.

Σε κάθε περίπτωση η καινοτομία του Έντισον και του Τζόνσον άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική παραγωγή λαμπτήρων για το χριστουγεννιάτικο στολισμό και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, τα ηλεκτρικά λαμπάκια είχαν γίνει απαραίτητο στοιχείο κάθε χριστουγεννιάτικου δέντρου, φέρνοντας μια νέα λάμψη στη γιορτινή παράδοση.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1849: Η εκτέλεση του Ρώσου συγγραφέα, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, ματαιώνεται την τελευταία στιγμή. Είχε καταδικαστεί για αντιτσαρική προπαγάνδα.

1882: Ο Τόμας Έντισον στολίζει το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με λαμπιόνια.

1894: Καταδικάζεται -αδίκως όπως θα αποδειχθεί- σε ισόβια κάθειρξη για προδοσία ο Γάλλος αξιωματικός, εβραϊκής καταγωγής, Άλφρεντ Ντρέιφους, με την κατηγορία της διαρροής πληροφοριών στους Γερμανούς. Εξορίζεται στο Νησί του Διαβόλου στη Γαλλική Γουινέα (αποικία καταδίκων) για να εκτίσει την ποινή του. Η καταδίκη του θα διχάσει πολιτικά τη χώρα για μια ολόκληρη δεκαετία. Τον υπερασπίστηκε με το γνωστό κείμενό του υπό τον τίτλο «Κατηγορώ» ο Εμίλ Ζολά, ενώ «Υπόθεση Ντρέιφους» χαρακτηρίζεται πλέον κάθε δικαστική πλάνη. Τελικά, θα λάβει χάρη από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμίλ Λουμπέ, δέκα χρόνια μετά την καταδίκη του.

1927: Στην Ελλάδα, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν, ζητώντας την καταβολή ενός ολόκληρου μισθού για τις γιορτές των Χριστουγέννων (Δώρο Χριστουγέννων).

1953: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξανδρος Παπάγος, συναντάται με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Ίντεν, στην πρεσβεία στην Αθήνας για το Κυπριακό. Υπάρχει διάσταση απόψεων, ενώ αίσθηση προκαλεί η δήλωση Ίντεν ότι για τη βρετανική κυβέρνηση «δεν υφίσταται Κυπριακό ζήτημα, ούτε εις το παρόν, ούτε εις το μέλλον».

1963: Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Λακωνία» πιάνει φωτιά και βυθίζεται δύο ημέρες αργότερα στα ανοιχτά των νησιών Μαδέρα στον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο 128 ατόμων.

1978: Καθιερώνεται δια νόμου η χρήση μιας και μοναδικής ελληνικής σημαίας, αυτή της θάλασσας με τις 5 κυανές και 4 λευκές ρίγες, για όλες τις χρήσεις.

1989: Πέφτει μετά από 42 χρόνια το καθεστώς Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Την προηγούμενη ημέρα είχε δώσει εντολή στα ρουμανικά στρατεύματα να πυροβολήσουν διαδηλωτές. Ο Στρατός δεν υπάκουσε. Ο ίδιος και η γυναίκα του προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα χωρίς να τα καταφέρουν. Αργότερα και οι δυο θα καταδικαστούν για μαζικές δολοφονίες και θα εκτελεστούν στις 25 Δεκεμβρίου. Ο Ίον Ιλιέσκου αναλαμβάνει την προεδρία της Ρουμανίας.

2008: Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ), επιστρέφοντας από τη δουλειά της, δέχεται δολοφονική επίθεση. Δύο άτομα της ρίχνουν βιτριόλι στο πρόσωπο και με τη βία την αναγκάζουν να το καταπιεί. Θα νοσηλευτεί στον Ευαγγελισμό, με σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο και μόνιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα, ενώ θα χάσει την όραση της από το ένα μάτι.

Γεννήσεις

244 – Διοκλητιανός, ρωμαίος αυτοκράτορας, γνωστός για τις μεταρρυθμίσεις του στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1882 – Ευγένιος Ευγενίδης, έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος, με σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση και την υγεία

1915 – Νίκος Μπελογιάννης, έλληνας κομμουνιστής ηγέτης, γνωστός ως «ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»

1962 – Ρέιφ Φάινς, άγγλος ηθοποιός, διάσημος για ρόλους σε ταινίες όπως «The English Patient» και «Schindler’s List»

Θάνατοι

1880 – Τζορτζ Έλιοτ, αγγλίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, γνωστή για το μυθιστόρημα «Middlemarch»

1939 – Μα Ρέινι, αμερικανίδα τραγουδίστρια, από τις πρωτοπόρες της μπλουζ μουσικής, γνωστή ως «Μητέρα των μπλουζ»

1989 – Σάμιουελ Μπέκετ, ιρλανδός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, γνωστός για το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό»

2007 – Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α΄, θρησκευτικός ηγέτης της Εκκλησίας της Κύπρου με σημαντικό ποιμαντορικό έργο

2014 – Τζο Κόκερ, άγγλος τραγουδιστής, με εμβληματική φωνή και επιτυχίες όπως «You Are So Beautiful» και «With a Little Help from My Friends»

Γιορτάζουν

Αναστασία, Ζωΐλος