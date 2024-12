Η Ευρώπη δίνει για το 2024 ένα δισεκατομμύριο ευρώ ως ενίσχυση στην Άγκυρα για το μεταναστευτικό, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο προεδρικό μέγαρο, στην Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με κύρια αντικείμενα στην ατζέντα των συζητήσεων τις εξελίξεις στη Συρία και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

«Η σχέση Ευρώπης-Τουρκίας είναι σημαντική. Η οικονομική μας σχέση γίνεται όλο και ισχυρότερη κάθε χρόνο.

Και η Τουρκία παραμένει βασικός εταίρος στο μεταναστευτικό.

Ένα επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2024 είναι καθ’ οδόν για να στηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει σύρους πρόσφυγες», αναφέρει μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ.

