Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα προτείνει την πρώην παρουσιάστρια του Fox News Κίμπερλι Γκίλφοιλ για τη θέση της πρεσβεύτριας στην Ελλάδα.



Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Στην ανάρτηση του με την οποία ανακοίνωσε την επιλογή του για την πρεσβεία στην Ελλάδα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Γκίλφοϊλ, η οποία ανακοίνωσε το 2022 ότι αρραβωνιάστηκε τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ως «στενή φίλη και σύμμαχο» επί σειρά ετών.



«Η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για να προωθήσει ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», έγραψε ο Τραμπ.



Η θέση απαιτεί επιβεβαίωση από τη Γερουσία. Η Γκίλφοιλ δήλωσε την Τρίτη ότι ανυπομονεί να εξασφαλίσει αυτή την υποστήριξη.



«Ως πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας», έγραψε η Guilfoyle σε ανάρτηση στο X.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.



President Trump's historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across…