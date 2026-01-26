Η L’Oréal διοργανώνει και φέτος τον παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας Brandstorm, και προσκαλεί φοιτητές και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, από 18 έως 30 ετών, να εστιάσουν στον κλάδο των προϊόντων επιλεκτικής διανομής και να σχεδιάσουν το δικό τους εγχείρημα που αφορά σε τεχνολογία (μέσω data, digital tools, augmented reality, Generative AI), προϊόντα (κάλυψη αναγκών ή/και υιοθέτηση νέων συνηθειών) ή μια ιδέα πέρα από αυτά που θα κάνει τη διαφορά για το καταναλωτικό κοινό , λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια συμπερίληψης και βιωσιμότητας.

H L’Oréal δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ξεκινήσουν δυναμικά την καριέρα τους στον Όμιλο, με το πιο δυνατό «διαβατήριο», τον διαγωνισμό Brandstorm. Ο διαγωνισμός μετράει ήδη 34 συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιας παρουσίας και η συμμετοχή κάθε νέου/ας μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό του, όπως έχει αποδείξει και η καριέρα πολλών επιτυχημένων στελεχών, στην Ελλάδα και διεθνώς, που ξεκίνησαν την καριέρα τους στην εταιρεία μέσω του Brandstorm και στη συνέχεια εξελίχθηκαν μέσα σε αυτή.

Απόλαυσε το ταξίδι

Το Brandstorm αποτελεί μία συναρπαστική εμπειρία που καλλιεργεί την ομαδικότητα και την εξέλιξη των διαγωνιζομένων καθώς η προσπάθεια, οι γνώσεις και οι ευκαιρίες δικτύωσης που αποκομίζει κάποιος από το «ταξίδι» το καθιστούν μοναδικό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό λειτουργεί ως επιπλέον πλεονέκτημα κατά την αναζήτηση εργασίας, εμπλουτίζοντας τα βιογραφικά των συμμετεχόντων με Πιστοποίηση.

Διεκδίκησε τη δουλειά των ονείρων σου

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δώσουν τη δική τους απάντηση σε μία πραγματική πρόκληση, και έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας, να δικτυωθούν με στελέχη της και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες καριέρας στη L’Oréal.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις επαγγελματιών που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους στη L’Oréal, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο διαγωνισμό του Brandstorm.

Λάβε μέρος στους εθνικούς τελικούς και.. ίσως φτάσεις μέχρι το Παρίσι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές και νέοι επαγγελματίες έως 30 ετών από όλες τις ειδικότητες και τους τομείς σπουδών.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον των αρωμάτων , απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά τους και σχεδιάζοντας πρωτοποριακές συσκευές, προϊόντα ή υπηρεσίες που θα φέρουν επανάσταση στην κατηγορία των επώνυμων αρωμάτων.

Τα στελέχη της L’Oréal θα βρίσκονται δίπλα στους συμμετέχοντες, προσφέροντας καθοδήγηση και χρήσιμες συμβουλές.

Οι διαγωνιζόμενοι του Brandstorm, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση, η οποία αποτελεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι επικρατέστερες ομάδες από την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ξεχωριστή εμπειρία του τοπικού τελικού, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στα κεντρικά γραφεία της L’Oréal Hellas. Η νικήτρια ομάδα θα προκριθεί στον παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί στο Παρίσι και τα μέλη της θα παρουσιάσουν την ιδέα τους μπροστά στην παγκόσμια κριτική επιτροπή, στη σκηνή του Viva Tech.

Η ομάδα που θα ξεχωρίσει θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί για μία τρίμηνη αποστολή στα κεντρικά γραφεία της L’Oréal στη Γαλλία, μέσω του προγράμματος Management Trainee Program.

Ποια είναι τα βήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Κάνε Εγγραφή στο διαγωνισμό στη σελίδα https://brandstorm.loreal.com

Σχημάτισε την ομάδα σου – μέχρι 3 μέλη. Σε περίπτωση που δεν έχεις δική σου ομάδα, μη διστάσεις να αναζητήσεις άλλα άτομα στη πλατφόρμα του Brandstorm.

Περίγραψε την ιδέα σου με 3 slides και 1 pitch video και ανέβασέ τα στην πλατφόρμα, εύκολα και γρήγορα, έως την 1η Απριλίου 2026.

Ενημερώσου αν η ιδέα σου επιλέχθηκε, διεκδίκησε μια θέση στους εθνικούς τελικούς και εκπροσώπησε την Ελλάδα στους παγκόσμιους τελικούς.

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός Brandstorm, σε αριθμούς:

242.000+ εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες το 2025

Εκπρόσωποι από 64 χώρες

400 νέες ευκαιρίες απασχόλησης στη L’Oréal παγκοσμίως μέσω του διαγωνισμού, κάθε χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: https://brandstorm.loreal.com/