Ο άγνωστος πόλεμος στους δρόμους των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσο διχασμένη και πληγωμένη είναι η υπερδύναμη

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν στη Μινεάπολη πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, έφερε ένα ξέσπασμα οργής στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Ένα ξέσπασμα, πάντως, που ούτε πρωτοφανές είναι και πιθανότητα ούτε και η τελευταία φορά που θα το δούμε. Οι ΗΠΑ έχουν ζήσει κι άλλες φορές ανάλογες εξεγέρσεις και ίσως και πιο βίαιες. Με τις ίδιες αιτίες και αφορμές.

Για πολλούς αυτή η «φωτιά» που ξέσπασε στη Μινεάπολη και εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας, ακόμα και μπροστά από τον Λευκό Οίκο, ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Για κάποιους άλλους ήταν υπερβολική.

Υπάρχουν και εκείνοι, ωστόσο, που την βλέπουν σαν μια καλή ευκαιρία για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα. Ακόμα κι αν χρειαστεί να «συμμαχήσουν» για λίγο με αυτούς που είναι εχθροί τους…

Κανείς δεν αμφισβητεί πως η οργή περισσεύει στις κοινότητες των αφροαμερικανών. Η συντριπτική πλειονότητα των συγκρουσιακών κινητοποιήσεων είναι οργανωμένες από μαύρους και αυτοί είναι που τις στηρίζουν με τη μαζική τους παρουσία. Οι λευκοί που συμμετέχουν σε αυτές είναι αλληλέγγυοι, αριστεροί, αναρχικοί και γενικότερα μέλη του, στοχοποιημένου από τον Ντόναλντ Τραμπ, Antifa κινήματος.

Έχουν αναλυθεί σχεδόν τα πάντα σχετικά με τη μορφή των κινητοποιήσεων, τα κίνητρα των διοργανωτών τους και το που μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η έκρυθμη κατάσταση.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, τα αμερικανικά ΜΜΕ, αρχίσουν και ξεδιπλώνουν και αυτό που υπάρχει κάτω και πέρα από τα προφανή.

Αυτό που αποκαλύπτουν με τα ρεπορτάζ τους (πολλές φορές με τη βοήθεια ενεργών πολιτών μέσω των social media), είναι ο άγνωστος πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη και ο οποίος αποκαλύπτει πόσο βαθιά διχασμένη είναι η υπερδύναμη και κάτω υπό ποιες συνθήκες θα οδηγηθεί σε περίπου πέντε μήνες από τώρα στις κάλπες.

Ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες εκμεταλλεύονται την εξέγερση για τη δολοφονία του Φλόιντ για να προωθήσουν την εμφυλιοπολεμική ατζέντα τους.

Τα μέσα που χρησιμοποιούν εκτείνονται από ένα απλό ψεύτικο μήνυμα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι και την απροκάλυπτη εμφάνιση ολιγομελών ακροδεξιών ομάδων που κραδαίνοντας αυτόματα όπλα επιχειρούν να παρεισφρήσουν στις διαδηλώσεις.

Ενδεικτικά, στις αρχές του μήνα ο ρεπόρτερ του CNN, Donie O’ Sullivan, ανακάλυψε (με τη βοήθεια χρηστών) ένα απειλητικό μήνυμα στο twitter το οποίο υποτίθεται πως προερχόταν από μια antifa ομάδα και η οποία καλούσε τους μαύρους διαδηλωτές να επιτεθούν στις γειτονιές των λευκών, να τις καταστρέψουν και να πάρουν πίσω όλα όσα τους ανήκουν.

Μετά από έρευνα, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως ο λογαριασμός «Antifa_Us» είχε διαχειριστές μέλη της οργάνωσης «Identity Evropa», μιας νεοναζιστικής ομάδας, που αποτελείται από υπέρμαχους της «λευκής ανωτερότητας!

Το twitter, διέγραψε τον συγκεκριμένο λογαριασμό αλλά παραμένει άγνωστο πόσες διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τέτοια ψεύτικα καλέσματα.

Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε κατά τη διάρκεια επεισοδίων μαύρους διαδηλωτές να σταματούν λευκούς που έσπαγαν και κατέστρεφαν καταστήματα και αυτοκίνητα.

Επιπλέον, υπάρχουν και αυτοί που το πάνε ένα βήμα παρακάτω και επιχειρούν να προκαλέσουν την βίαιη παρέμβαση της αστυνομίας, ώστε, να διαλυθούν αντιρατσιστικές διαδηλώσεις.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια μιας κινητοποίησης στην πόλη Riverside στην Καλιφόρνια όπου ένας λευκός σταμάτησε με το όχημά του στη μέση μιας διαδήλωσης και προσπάθησε να αφήσει στο δρόμο κάτι που έμοιαζε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ή με ισχυρό πυροτέχνημα. Οι ειρηνικοί διαδηλωτές, ωστόσο, κατάλαβαν τις προθέσεις του, πέταξαν τον μπουκάλι με τα εκρηκτικά ξανά μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια κυνήγησαν τον άγνωστο άνδρα που έσπευσε να εξαφανιστεί.

CONTEXT! this 'proud boy' decided he wanted to set off home made firework bombs in the middle of the protest to get the cops to charge, but the brave locals said "fuick your agitator bullshit!" And tossed that shit right back into his car.

The only outside agitator are neonazis. pic.twitter.com/ilqlo5vd9R

— Snufkin #MaskUp #RentStrike (@Anon_Snufkin) June 3, 2020