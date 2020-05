Daily Mail: Ελπίδα για καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα χωρίς 14ήμερη καραντίνα

Η βρετανική Daily Mail με δημοσίευμα της αναφέρει ότι υπάρχει η ελπίδα για τους Βρετανούς τουρίστες να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, δίχως να μπουν σε 14ήμερη καραντίνα.

«Η Ελλάδα έχει προσφερθεί για να παραιτηθεί από την 14ήμερη καραντίνα για τους Βρετανούς τουρίστες», αναφέρει αρχικά άρθρο. Στη συνέχεια δημοσίευμα τονίζει πως η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται υπό πίεση, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες, με τη χώρα να σχεδιάζει να γεμίσει ξανά τις ερημικές παραλίες και τα ξενοδοχεία της.

Μάλιστα το ρεπορτάζ στηρίζεται και στις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στο BBC o οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καραντίνα των 14 ημερών.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε πως: «αν δεν επιβάλλουμε καραντίνα για ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο από κάποια μέρα και μετά, θα το καλωσορίζαμε αν το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε το ίδιο».

Σε αυτό το σημείο η Daily Mail επισημαίνει ότι οι υπουργοί εξετάζουν «αεροπορικές γέφυρες» μεταξύ των χωρών, προκειμένου να μην υπάρχει η ανάγκη της καραντίνας στους ταξιδιώτες.

Hope for summer holidays as Greece becomes first country to offer to waive 14-day quarantine for British tourists https://t.co/3hs2ZUB7cq

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 19, 2020