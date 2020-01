Alexander Zinell: Η Qatar Airways κάνει τη Σαντορίνη προσβάσιμη από μια σειρά νέων αγορών

Η Qatar Airways ανακοινώνει μέσα στο 2020 την έναρξη νέων εποχιακών πτήσεων προς Σαντορίνη, Ελλάδα και Ντουμπρόβνικ, Κροατία. Η εταιρεία θα προσθέσει επίσης το 2020, 66 πτήσεις εβδομαδιαίως σε 20 υφιστάμενους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Ντάκα στο Μπαγκλαντές, του Εδιμβούργου στη Σκωτία και του Βίντχοκ στη Ναμίμπια.

Η εταιρεία εξήγγειλε μια σειρά νέων συναρπαστικών προορισμών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, όπως το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, η Σαντορίνη στην Ελλάδα, η Οσάκα στην Ιαπωνία και απευθείας πτήσεις προς Κιγκάλι της Ρουάντα και Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Fraport Greece Alexander Zinell με αφορμή την ανακοίνωση νέου δρομολογίου Σαντορίνης – Ντόχα (JTR-DOH) από την Qatar Airways, αναφέρει: «Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Qatar Airways συμπεριέλαβε τη Σαντορίνη στο δίκτυο της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Με την Ελλάδα να προσφέρει μερικούς από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, η Qatar Airways μέσω του κόμβου της στη Ντόχα κάνει την Σαντορίνη προσβάσιμη από μια σειρά νέων αγορών.

Η απαράμιλλη Σαντορίνη δεν θα μπορούσε να τύχει καλύτερης εξυπηρέτησης, παρά μόνο από την 5αστερη Qatar Airways. Σε λίγο καιρό η ταξιδιωτική εμπειρία προς αυτόν τον διεθνούς φήμης προορισμό, θα είναι σημαντικά βελτιωμένη καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού. H αυξανόμενη παρουσία της Qatar Airways συμπίπτει με τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο λειτουργικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στα αεροδρόμια μας. Έχω μεγάλη εκτίμηση στο όραμα της Qatar Airways για τα ελληνικά νησιά αλλά και το συνεργατικό πνεύμα που έχουμε αναπτύξει».

Qatar Airways: Πτήσεις προς Σαντορίνη και Ντουμπρόβνικ

Στην ανακοίνωσή της, η Qatar Airways αναφέρεται στην ένταξη δύο νέων συναρπαστικών μεσογειακών προορισμών στο συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο της το πρώτο εξάμηνο του 2020 ενώ πολλοί ακόμη θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες. Η εταιρεία θα προσθέσει επίσης 66 εβδομαδιαίες πτήσεις σε 20 υφιστάμενους προορισμούς στο δίκτυό της λόγω της έντονης ζήτησης και των πρόσφατων παραδόσεων νέων αποδοτικότερων από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου αεροσκαφών.

Η εταιρεία θα είναι ο πρώτος αερομεταφορέας του Κόλπου που θα ξεκινήσει απευθείας πτήσεις προς Σαντορίνη, τον τέταρτο προορισμό της στην Ελλάδα μετά την Αθήνα, τη Μύκονο και τη Θεσσαλονίκη, με έναρξη των σχετικών δρομολογίων στις 20 Μαΐου 2020. Οι πτήσεις προς το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, τον δεύτερο προορισμό της εταιρείας στην Κροατία μετά το Ζάγκρεμπ, θα ξεκινήσουν στις 20 Απριλίου 2020.

Οι σημερινές ανακοινώσεις έρχονται μία μόλις ημέρα μετά το εναρκτήριο δρομολόγιο προς την Γκαμπορόνε της Μποτσουάνα, το οποίο σηματοδότησε το ξεκίνημα των πτήσεων προς τον ένατο νέο προορισμό της αεροπορικής εταιρείας το 2019. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης την ένταξη της Οσάκα της Ιαπωνίας στο δίκτυό της το 2020 με την πρώτη πτήση να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Απριλίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qatar Airways, η Αυτού Εξοχότης Κύριος Akbar Al Baker δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη της Σαντορίνης, Ελλάδα και του Ντουμπρόβνικ, Κροατία στο παγκόσμιό μας δίκτυο το 2020. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους επιβάτες μας όσο το δυνατόν περισσότερες απρόσκοπτες επιλογές συνδέσεων με μία ενδιάμεση στάση. Με την προσθήκη αυτών των νέων δρομολογίων, το δίκτυό μας θα φθάσει τους 170 προορισμούς, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση μας μεταξύ των αεροπορικών εταιριών με τον μεγαλύτερο αριθμό προορισμών παγκοσμίως.

Καλούμε επίσης όλους τους επιβάτες να απολαύσουν την επιπλέον χωρητικότητα και την ευελιξία που παρέχονται από τις 66 πρόσθετες εβδομαδιαίες πτήσεις που προσθέτουμε σε 20 υπάρχοντες προορισμούς στο δίκτυό μας. Είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές και ευελιξία κατά τον προγραμματισμό των επαγγελματικών τους ταξιδιών αλλά και των ταξιδιών για αναψυχή. Αυτές οι νέες πτήσεις προστίθενται προκειμένου να αποκριθούμε στη ζήτηση της αγοράς και αποτελούν απόδειξη της σκληρά εργαζόμενης ομάδας μας στην Qatar Airways, που συνεχίζει να ορίζει το σημείο αναφοράς στον κλάδο από την εξυπηρέτηση πελατών έως την τροφοδοσία και την ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Οι εποχιακές πτήσεις προς Σαντορίνη, Ελλάδα και Ντουμπρόβνικ Κροατία θα εξυπηρετούνται με Airbus A320, με 12 θέσεις στην Business Class και 132 θέσεις στην Economy Class.

Νέοι προορισμοί:

Ντουμπρόβνικ, Κροατία - τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις που θα αυξηθούν σε πέντε (18 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)

Σαντορίνη, Ελλάδα - μέχρι τέσσερις πτήσεις εβδομαδιαίως

Οσάκα, Ιαπωνία - πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως που θα γίνουν ημερήσιες από τις 23 Ιουνίου 2020

Οι ακόλουθες πρόσθετες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2020:

Eυρώπη

Άδανα, Τουρκία αύξηση από τρεις στις πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως

Αττάλεια, Τουρκία αύξηση από τρεις στις πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως

Αθήνα, Ελλάδα αύξηση από τρεις στις τέσσερις πτήσεις καθημερινώς

Βελιγράδι, Σερβία αύξηση από επτά στις 10 πτήσεις εβδομαδιαίως

Μπόντρουμ, Τουρκία αύξηση από τρεις στις πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως

Εδιμβούργο, Σκωτία αύξηση από 10 στις 14 πτήσεις εβδομαδιαίως

Όσλο, Νορβηγία, αύξηση από 10 στις 14 πτήσεις εβδομαδιαίως

Βενετία, Ιταλία αύξηση από επτά στις 11 πτήσεις εβδομαδιαίως

Βαρσοβία, Πολωνία αύξηση από 14 στις 18 πτήσεις εβδομαδιαίως

Ζυρίχη, Ελβετία αύξηση από 14 στις 18 πτήσεις εβδομαδιαίως

Αφρική

Μαπούτο, Μοζαμβίκη αύξηση από τρεις στις πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως

Βίντχοκ, Ναμίμπια αύξηση από πέντε στις επτά πτήσεις εβδομαδιαίως

Τρεις από τις επτά εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κιγκάλι, Ρουάντα θα αποσυνδεθούν από το Έντεμπε της Ουγκάντας και θα αντικατασταθούν με απευθείας πτήσεις προς κάθε προορισμό

Το καθημερινό δρομολόγιο προς το Κιλιμάντζαρο και Νταρ Ες Σαλάμ της Τανζανίας, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από απευθείας χωρίς στάση πτήσεις προς κάθε προορισμό

Ασία

Κολόμπο, Σρι Λάνκα αύξηση από τέσσερις σε πέντε πτήσεις καθημερινώς

Ντάκα, Μπαγκλαντές αύξηση από τρεις στις τέσσερις πτήσεις καθημερινώς

Το συνδυασμένο δρομολόγιο προς Πενάνγκ και Λανγκάουι, Μαλαισία, θα εξυπηρετείται με επιπλέον 2 συχνότητες από πέντε πτήσεις την εβδομάδα σε επτά.

Η Qatar Airways, μια πολυβραβευμένη αεροπορική εταιρεία, ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο («World’s Best Airline») στα πλαίσια των βραβείων World Airline Awards 2019, τα οποία διαχειρίζεται ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης αεροπορικών μεταφορών Skytrax. Ανακηρύχθηκε επίσης ως η καλύτερη αεροπορική εταιρία στη Μ. Ανατολή («Best Airline in the Middle East») και «Best Business Class Seat» σε αναγνώριση της πρωτοποριακής της Business Class καμπίνας, της Qsuite. Είναι η μοναδική αεροπορική εταιρεία που της έχει απονεμηθεί πέντε φορές ο περιζήτητος τίτλος «Skytrax Airline of the Year», ο οποίος αναγνωρίζεται ως η κορυφή της αριστείας της αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Qatar Airways διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο στόλο με περισσότερα από 250 αεροσκάφη, ενώ μέσω του κόμβου της το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad (HIA), εξυπηρετεί περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο έχει προσθέσει φέτος αρκετούς νέους συναρπαστικούς προορισμούς στο αυξανόμενο δίκτυο της, συμπεριλαμβανομένων του Ραμπάτ στο Μαρόκο, της Σμύρνης στην Τουρκία, της Μάλτας, του Νταβάο στις Φιλιππίνες, της Λισσαβώνας στην Πορτογαλία, του Μογκαντίσου στη Σομαλία, του Λανγκάουι στη Μαλαισία και της Γκαμπορόνε στη Μποτσουάνα.