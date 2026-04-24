Υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι για τα αξιοθέατα ή το lifestyle τους και υπάρχουν πόλεις που τις επισκέπτεσαι για την ψυχή τους. Η Βαϊμάρη, αναμφίβολα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Στους πλακόστρωτους δρόμους της γερμανικής πόλης, εκεί όπου κάποτε περπατούσαν ο Γκαίτε και ο Σίλερ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Μια πόλη-κόσμημα αρχιτεκτονικά με μια τεράστια πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, αλλά και μια ιστορία γεμάτη συμβολισμούς, η Βαϊμάρη, που βρίσκεται στην καρδιά της Θουριγγίας, περιμένει τους επισκέπτες για να τους αποκαλυφθεί. Είναι γνωστή και ως η «Δημοκρατία της Βαϊμάρης», καθώς μετά την κατάρρευση της μοναρχίας, εδώ ψηφίστηκε και υιοθετήθηκε το νέο δημοκρατικό σύνταγμα της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 1919. Η επιλογή της Βαϊμάρης είχε και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι ιδρυτές της δημοκρατίας ήθελαν να συνδέσουν το νέο ξεκίνημα της χώρας με τις αξίες του ουμανισμού και του πολιτισμού που εκπροσωπούσαν ο Γκαίτε και ο Σίλερ.

Σήμερα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν αυτό το σημαντικό παρελθόν της πόλης, μέσα από σημαντικά αξιοθέατα. Ανάμεσα σε αυτά είναι:

Το Σπίτι του Γκαίτε: Το μπαρόκ σπίτι όπου έζησε ο ποιητής για σχεδόν 50 χρόνια. Μπορείτε να δείτε το γραφείο του και την προσωπική του βιβλιοθήκη.

Το Σπίτι του Σίλερ: Η τελευταία κατοικία του Φρίντριχ Σίλερ, προσφέροντας μια ματιά στην καθημερινότητα του μεγάλου δραματουργού.

Η τελευταία κατοικία του Φρίντριχ Σίλερ, προσφέροντας μια ματιά στην καθημερινότητα του μεγάλου δραματουργού. Η Βιβλιοθήκη της Δούκισσας Άννας Αμαλίας: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης, γνωστό για την «Rococo Hall».

Μουσείο Bauhaus: Ένας σύγχρονος χώρος που φιλοξενεί πάνω από 13.000 αντικείμενα της σχολής.

Ένας σύγχρονος χώρος που φιλοξενεί πάνω από 13.000 αντικείμενα της σχολής. Πανεπιστήμιο Bauhaus: Μπορείτε να περιηγηθείτε στα κτίρια όπου δίδαξε ο Βάλτερ Γκρόπιους.

Park an der Ilm: Ένα τεράστιο πάρκο που σχεδίασε εν μέρει ο Γκαίτε, ιδανικό για χαλάρωση και περπάτημα.

Ένα τεράστιο πάρκο που σχεδίασε εν μέρει ο Γκαίτε, ιδανικό για χαλάρωση και περπάτημα. Παλιά Πόλη: Γεμάτη νεοκλασικά κτίρια, προτομές και μνημεία. Για μια οργανωμένη εμπειρία, μπορείτε να κλείσετε μια περιήγηση στην Παλιά Πόλη.

Στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ: Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη και υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία.

