Ξεχάστε για λίγο τη Μπριζ. Η Γάνδη είναι το μυστικό που οι γνώστες της Ευρώπης κρατούν καλά φυλαγμένο. Μια πόλη που συνδυάζει τη μεσαιωνική μεγαλοπρέπεια με έναν ανεπιτήδευτα σύγχρονο παλμό.

Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Λις και Σκάλδη, η Γάνδη υπήρξε κατά τον Μεσαίωνα μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης. Σήμερα, αυτή η ιστορία είναι παντού ορατή: στις εντυπωσιακές προσόψεις των κτιρίων κατά μήκος των Graslei και Korenlei, στα λιθόστρωτα σοκάκια και φυσικά στο επιβλητικό Κάστρο των Κόμητων, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα της Ευρώπης.

Κι όμως, η Γάνδη δεν είναι μουσείο. Είναι ζωντανή, νεανική και απροσδόκητα εναλλακτική. Με περισσότερους από 70.000 φοιτητές, η πόλη έχει έναν δημιουργικό παλμό που εκφράζεται μέσα από καφέ δίπλα στο ποτάμι, concept stores, street art και μια έντονη γαστρονομική σκηνή που ξεφεύγει από τα κλισέ της βελγικής κουζίνας.

Η άνοιξη είναι ίσως η ιδανική εποχή για να τη γνωρίσει κανείς. Τα κανάλια καθρεφτίζουν τα ανθισμένα δέντρα, τα τραπεζάκια βγαίνουν έξω και η πόλη αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ένας περίπατος στο ιστορικό κέντρο οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα στον Καθεδρικό του Αγίου Βαύωνα, όπου φυλάσσεται το διάσημο έργο «Η Λατρεία του Μυστικού Αρνίου», ένα αριστούργημα της φλαμανδικής ζωγραφικής.

Η Γάνδη, ωστόσο, ξεχωρίζει και για κάτι ακόμη: τον τρόπο που έχει αγκαλιάσει τη βιωσιμότητα. Το κέντρο της είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο από αυτοκίνητα, ενώ το ποδήλατο αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στις πιο «πράσινες» πόλεις της Ευρώπης.

Αναφοφορικά με τη γαστρονομία της, αξίζει να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το waterzooi, μια κρεμώδη σούπα με κοτόπουλο ή ψάρι, αλλά και σύγχρονες εκδοχές plant- based πιάτων, καθώς η πόλη πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα.

Η Γάνδη είναι αυθεντική, πολυεπίπεδη και ιδανική για όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή εμπειρία με χαρακτήρα -χωρίς τα πλήθη, αλλά με όλη τη μαγεία.